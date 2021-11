Sonntagsrätsel: 2833. Ausgabe Aus alt mach neu?

Moderation: Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (imago / Westend61)

Anlässlich der Wahl von drei US-Präsidenten am 7. November (1848 Zachary Taylor, 1916 Woodrow Wilson und 1944 Franklin D. Roosevelt) sowie der vierten Wahl von Konrad Adenauer zum Bundeskanzler 1961 geht es um Staatsoberhäupter in der Musik.

Gesucht wird ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

1979 schrieb Elvis Costello das Lied "Oliver’s Army" über die Zustände in Nordirland. Mit "Oliver" dürfte jener britische Herrscher gemeint sein, der 1649 begann, Irland brutal zu unterwerfen. Ab 1653 war er dann Staatsoberhaupt und nannte sich "Lord Protector". Gestorben ist er am 3. September 1658 an den Folgen einer Malariaerkrankung, die er sich – Ironie der Geschichte – in Irland eingefangen hatte. Der zweite Buchstabe aus dem Familiennamen dieses widersprüchlichen Olivers ist der Auftakt des Rätselworts.

2. Frage

Insgesamt 15 Jahre stand die Demokratieaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi in ihrem Heimatland Myanmar unter Hausarrest. 2016 wurde sie zur Regierungschefin. Seit dem Militärputsch im Februar dieses Jahres steht sie nun wieder unter Hausarrest. 2008 widmete ihr eine britisch-französische Sängerin ein Lied. Die gesuchte Künstlerin hatte ihren größten Hit mit dem Lied "Je t’aime … moi non plus", das sie 1969 mit ihrem Partner Serge Gainsbourg aufnahm. Geboren wurde sie am 14. Dezember 1946 in London. Der vierte und letzte Buchstabe aus ihrem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

3. Frage

2013 veröffentlichte der britische Allroundkünstler Wild Billy Childish die Single "Oh mein Gott Baader Meinhof". Der Titel gehört zu den wenigen Liedern in der Geschichte der Popmusik, in denen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger namentlich genannt wird. Am 7. Oktober 1968 wurde Kiesinger von einer jungen Frau geohrfeigt und lautstark als "Nazi" beschimpft. Aus dem Familiennamen der mit dieser Aktion "schlagartig" bekannt gewordenen Frau soll der sechste Buchstabe gefunden und notiert werden.

4. Frage

Die einen Politiker werden verachtet, andere dagegen werden geradezu vergöttert. Die Rastafari auf Jamaika erklärten Kaiser Haile Selassie buchstäblich zu ihrem Gott. Der regierte seit 1930 welches afrikanische Land? Gesucht wird der fünfte Buchstabe aus dem Namen dieses Landes. Die Musik zur Frage stammt von dem kürzlich verstorbenen Reggae-Mastermind Lee Scratch Perry und trägt den Titel "Saint Selassie".

5. Frage

Auch John F. Kennedy inspirierte viele Musiker. 1964 schrieb ein Komponist russischer Herkunft nach einem Gedicht von W.H. Auden die "Elegy for JFK" (in der Sendung zu hören in der Interpretation von Cathy Berberian). Zu seinen bekanntesten Werken gehören die Ballettmusiken "Der Feuervogel" und "Le Sacre du Printemps". Den gesuchten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an vierter und in seinem Familiennamen an dritter Position.

6. Frage

1985 besuchten US-Präsident Ronald Reagan und Helmut Kohl gemeinsam die Kriegsgräberstätte Bitburg-Kolmeshöhe. In den USA wie in der Bundesrepublik sorgte das für heftige Kontroversen, da dort auch Mitglieder der Waffen-SS begraben waren. Eine US-Punkband machte sich mit dem Lied "Bonzo Goes To Bitburg" ihren Reim auf den Besuch. Wie hieß diese Band? Der dritte Buchstabe aus dem Namen der Gruppe, der gleichzeitig Künstlernachname aller Bandmitglieder war, bildet den Abschluss des diesmal gesuchten Rätselwortes.

