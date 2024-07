Sonntagsrätsel Ausgabe Nr. 2975

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

In US-amerikanischen Vergnügungsparks war in den 1950er Jahren der „Tunnel Of Love“ eine feste Größe. Dieser „Liebestunnel“ war meistens eine Art schummrig beleuchteter Wasserstraße, in der sich potentielle Paare auf engen Booten unbeobachtet näherkommen konnten. 1958 sang eine Schauspielerin das Titellied des gleichnamigen Films, in dem sie neben Richard Widmark die Hauptrolle spielte. Berühmt wurde sie mit dem Lied „Que Sera, Sera“ aus dem Hitchcock-Film „The Man Who Knew Too Much“.

Der erste Buchstabe aus ihrem Vor- oder ihrem Nachnamen macht den Auftakt zum diesmal gesuchten Ratewort.

2. Frage

Den Gotthardtunnel, von dem diese Sendung ihren Ausgang nimmt, ist nicht der Straßentunnel (der mit knapp 17 Kilometern der viertlängste der Welt ist), sondern der wesentlich früher entstandene Eisenbahntunnel (immerhin auch 15km lang). Welchen der beiden die Biermösl Blosn mit ihrem Lied „Im St. Gotthardt Tunnel“ meinen, ist nicht bekannt. Zur Musik gesucht wird: das Hochgebirge, zu dem das Gotthardmassiv gehört.

Aus seinem Namen notieren Sie bitte zwei Buchstaben: den vierten und den fünften.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608.

3. Frage

2015 veröffentlichte Bernadette La Hengst das Lied „Tunnel der Sehnsucht“. Die zugehörige Frage zielt auf den längsten Tunnel der Welt: Der knapp 120 Kilometer lange Päijänne-Tunnel ist eine Wasserleitung, die die Hauptstadt eines europäischen Landes mit Trinkwasser aus dem Päijänne-See versorgt. Und wie heißt diese nördlichste Hauptstadt der EU?

Aus ihrem Namen notieren Sie bitte: den siebten Buchstaben.

4. Frage

1966 schreib ein aus Salford bei Manchester stammender englischer Singer-Songwriter mit schottischen Wurzeln für eine Dokumentation der BBC das Lied „The Tunnel Tigers“. Darin geht es um die irischen Arbeiter, die in den 1960er Jahren die Tunnel für die Victoria Line der Londoner U-Bahn bauten.

Aus dem Familiennamen dieses Mannes von Peggy Seeger, der auch das Lied „Dirty Old Town“ schrieb, notieren Sie bitte: den ersten Buchstaben.

5. Frage

1984 hatte das Musical “Starlight Express” in London Premiere. Zum Finale singt das Ensemble das Lied “ Light At The End Of The Tunnel“. In der Sendung zu hören ist es in der Interpretation von Gregory Porter. Wir suchen: den Komponisten. Von ihm stammt auch das Musical „Cats“.

Der erste Buchstabe aus seinem Vornamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

6. Frage

Vom Licht am Ende des Tunnels kommen wir zum „Tunnel (am Ende des Lichts)“. Letzteres ist ein Lied der Gruppe Die Aeronauten. Ihr Zuhause hatte sie in Schaffhausen. Und welche Touristenattraktion findet sich etwa vier Kilometer südwestlich der Stadt?

Der vorletzte oder der letzte Buchstabe aus ihrem Namen ist auch der letzte des heute gesuchten Ratewortes.