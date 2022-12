Poprückblick auf 2022

Aber Krise beiseite. 2022 hatte auch tolle Überraschungen zu bieten. Zum Beispiel ein Comeback, für das der Star dahinter gar nichts tun musste. "Running up that Hill", Kate Bushs Hit aus dem Jahr 1985, taucht prominent in der Serie "Stranger Things" auf. Der Song wird zum Hit einer jungen Generation. Und Kate Bush freut sich von zuhause aus: "It's so exciting. That is quite shocking really, isnt it. The whole world's gone mad. It's a whole new audience. In a lot of cases they have never heard of me and I love that", erklärt sie in der BBC. Für die Sängerin lohnt es sich auch finanziell. Laut CBS hat Kate Bush schon im Juli dieses Jahres rund 2,3 Millionen US-Dollar mit ihrem alten Klassiker verdient.