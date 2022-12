Rückblick aufs Klassikjahr 2022

Der Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch beim Blick auf das Klassikjahr das prägende Thema. "Die Erschütterung des Bewusstseins war hier noch stärker als durch die Pandemie ", sagt Musikredakteur Painer Pöllman mit Blick auf 2022. Zwar sei der Alltag von Musikern und Publikum durch Corona und die Einschränkungen erheblich verändert worden, doch habe der Krieg vor allem für die Künstler in der Ukraine bedeutet, dass sie ihr Land verlassen und fliehen mussten.

In Reaktion auf die Auswirkungen des Krieges vor allem für die Künstler sei ein Netzwerk von Hilfsmaßnahmen entstanden, von Patenschaften, von provisorischen Aufnahmen der Künstler oder von Verbindungen, die dann zunächst die akute Not lindern sollten, so Pöllmann.