Almut Gaude ist seit 2021 zertifizierte Slow-Jogging-Trainerin in Berlin. Sie sagt: „Ich hatte auch als Trainerin Frauen, die schwer übergewichtig waren. Da würde man denken, wie kriegen die das hin – oder ältere Leute, Menschen mit Verletzungen, die Angst haben, Sport zu machen. Die kommen alle super gut über das Slow Joggen wieder in Bewegung. Das das finde ich auch das Tolle daran.“

„Ich finde, es ist tatsächlich ein kleines Wunder, was da passiert. Es ist ganz, ganz einfach, es ist extrem unanstrengend – also die Belastung soll leicht sein. Es ist ein bisschen mehr, wie man geht zum Wohnzimmer und macht sich einen Kaffee. Aber auch nicht viel mehr.“

180 kleine Schritte pro Minute werden beim Slow Jogging angestrebt. „Erfunden“ wurde es in Japan, von Professor Hiroaki Tanaka. Er erklärt, wie man kraftsparend laufen kann. Das hat in Japan Tradition. Viele Menschen aller Altersstufen praktizieren dort Slow Jogging. In Deutschland ist der in vielen Medien präsente Trendsport noch nicht sehr verbreitet.