Selbstoptimierung

Beherrsch dich, kontrolliere deine Impulse, lass dich nicht gehen: Das bekommen wir links und rechts vermittelt, weil man uns Online-Kurse verkaufen will, weil man uns oder unsere Kinder zu weniger Handykonsum erziehen will, weil man uns beim Abnehmen helfen mag.

Sagt Ihnen der Name Katja Seizinger etwas? Wahrscheinlich nicht. Dabei ist sie eine echte deutsche Skilegende. Seizinger hat in vier unterschiedlichen Skidisziplinen Olympia-Medaillen gewonnen, stand bei 36 Weltcup-Rennen auf dem Siegerpodest, war dreimal Sportlerin des Jahres – und galt stets als trainingsversessene Maschine. „Nun lach doch mal, du blöde Kuh“, rief ein Fotograf nach ihrem Sieg bei den Winterspielen 1994 im norwegischen Lillehammer. Eine Sportlerin der Herzen wurde sie nie.

Untersuchungen zur Partnerforschung aus der letzten Zeit legen nahe, dass Menschen mit hoher Selbstkontrolle lange nicht so attraktiv scheinen, wie man lange glaubte. Oder wollen Sie wirklich mit einer stets vorhersehbaren, kühlen, roboterhaften Person Tisch und Bett teilen? Permanente Selbstdisziplin bringt „interpersonale Kosten“ mit sich, wie das die PsychologInnen nennen: Wenig impulsive Menschen, die sich stets im Griff haben, laufen Gefahr, von ihrer Umwelt überladen zu werden, sowohl im Job als auch in der Familie – denn auf sie kann man sich ja immer und überall verlassen. Das kann sie noch unzufriedener mit und einsamer in ihren sozialen Beziehungen machen.

Wer seine Impulse laufend unterdrückt, kann offenbar sogar in der Achtung der anderen sinken, da wir eher zu Menschen aufschauen, die sich auch mal über soziale Normen und Erwartungen hinwegsetzen, und ihr oder ihm wird auch nicht so leicht das vergeben, über das wir beim bekannten Schussel oder der notorischen Zuspätkommerin leicht hinwegsehen.

Auch langfristig scheint es unserer Psychohygiene nicht allzu gut zu tun, wenn wir immer nur die Tugend dem Laster vorziehen: Wenn Menschen in die Vergangenheit zurückschauen, bedauern sie meist, dass sie nicht mehr im Hier und Jetzt gelebt, gehandelt, gesprochen haben. Oder wollen Sie vielleicht auf Ihrem Grabstein stehen haben: „Sie hat sich immer an alle Regeln gehalten“ oder „Seine Pflichten hat er stets erledigt“?

Zur Hölle also mit dem Sport- und Ernährungsprogramm, lieber in der Sonne prokrastinieren als für die Uni-Prüfung zu lernen? Nein, das will ich damit nicht sagen. Disziplin und Selbstkontrolle sind schon wichtig. Aber eben nicht immer und um jeden Preis. Wir sollten sowohl im Umgang mit uns selbst als auch in der Erziehung von Kindern den Umgang mit Selbstkontrolle kontrollieren und auch mal fünfe ungerade sein lassen – oder so ähnlich.