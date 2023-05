Gynäkologin Nora Szász, die in ihrer Praxis in Kassel Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sieht in dem Anstieg keine untypische Schwankung. Nach dem Corona-Babyboom gebe es zwar mehr Abbrüche als im Jahr 2021. Aber 2021 sei die Abtreibungsrate auch sehr niedrig gewesen. Die Zunahme im Gesamtvergleich also nicht so extrem. Tatsächlich pendeln die Zahlen seit rund zehn Jahren recht konstant um die 100.000er-Marke.