Die Entscheidung macht Schwangerschaftsabbrüche zwar nicht illegal, jedoch "gewährt die Verfassung kein Recht auf Abtreibung" mehr, heißt es in der Urteilsbegründung. Einzelne US-Bundesstaaten können nun selbst darüber entscheiden.

Einschränkungen und Verbote von Abtreibungen folgten daraufhin in vielen republikanisch regierten Bundesstaaten. Republikanische Kandidaten machten bei Wahlen „Pro Life“-Wahlkampf.

"Die Verfassung gewährt kein Recht auf Abtreibung", heißt es in der Urteilsbegründung. Über Abtreibungsgesetze müssten die politischen Institutionen entscheiden, nicht die Gerichte. Der konservative Richter Samuel Alito schrieb in dem Urteil, die Entscheidung im Fall Roe vs Wade 1973 sei immer falsch gewesen.