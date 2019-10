"Schiff" von Felix Kummer Zivilgesellschaft in Seenot

Von Gesa Ufer

Felix Kummer bewirbt im September auf der Reeperbahn in Hamburg mit einem Überraschungskonzert sein Soloalbum "KIOX" , auf dem "Schiff" veröffentlicht ist. (Imago / Jannis Große)

Drogen, Rassismus und das Gefühl des Abgehängtseins. Kraftklub-Frontmann Felix Kummer arbeitet sich auf seinem ersten Soloalbum an seiner ostdeutschen Heimat ab. Was steckt hinter dem Untergang, der in dem Song "Schiff" besungen wird?

Ein verzerrtes Schiffshorn tutet zur Abfahrt.

Die See ist rau, die Wolken sind schwer

Alles grau, der Kopf ist taub, die Lunge voller Teer

Ich dachte immer, irgendwann kann ich nicht mehr

Ein Leben lang zusammengepfercht auf diesem Dampfer im Meer

Aber sieht so aus, als wär ich hier zu Hause

Atme tief ein, atme tief aus, atme die Abgase

der Dieselaggregate im Maschinenraum

Die Fahrt zur See ist seit Urzeiten ein Topos der Zuversicht und der Utopie. Bei Felix Kummers Schiff, soviel stellt schon der erste Satz klar, handelt es sich allerdings um einen Seelenverkäufer auf endloser Fahrt. Die Besatzung: eine fertige Truppe ohne Visionen.

Felix Kummer, Jahrgang 1989, kommt aus Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, und er arbeitet sich auf diesem ersten Solo-Album mit gemischten Gefühlen an seiner Heimat ab: An der Hoffnungslosigkeit, den Drogen, verquastem Rassismus und dem Gefühl des Abgehängtseins. Dabei hatte er bisher mit seiner Band Kraftklub und dem Lied "Ich will nicht nach Berlin!" trotzig gegen diese Haltung angesungen und damit – gerade im Osten – das Selbstbewusstsein vieler linker Fans mit Treibstoff versorgt.

Hier fällt das lyrische Ich erschöpft in Agonie, umgeben von Drogisten und Deutsch-Nationalen im stumpfen Partymodus:

Wir verrotten hier im Zwischendeck

Zwischen wütenden Kartoffeln und 'nem Haufen Crystal Meth

Schwingende Betten im Takt der Schiffsturbinen

Gestopfte Zigaretten, schwarze Pfützen aus Urin

Ein Rudel Ratten reißt sich um die letzten Reste

Hat hier irgendjemand noch paar frische Gästelistenplätze?

Wird es aber nicht, denn das Schiff erodiert. Die Farbe an den Wänden spricht Bände:

Rostbraune Flecken an den Wänden unter Deck

Und wenn man das jahrzehntelang so lässt

Dann geht das später nicht mehr von alleine weg

Irgendwann wird ein Loch zu einem Leck

Erst paar Tropfen auf Parkett, doch auf einmal steht das Wasser

Aus den unteren Etagen dann auch in der ersten Klasse

Durch braunes Gedankengut, das sich längst vom Schwel- zum Flächenbrand ausgebreitet hat und salonfähig geworden ist, gerät der Dampfer in Schieflage.

Möbel treiben durch die Gegend ein paar kämpfen noch dagegen

Doch am Himmel leuchten schon die roten Notsignalraketen

Und die Band spielt weiter, aber ändert nix daran

Immer weiter, stundenlang, die Begleitmusik zum Untergang

In der Literatur ist die nautische Poetik ein eigenes Genre. Der Untergang von Schiffen nimmt dabei ein wichtiges Kapitel ein. Vielleicht weil er eben nicht nur das Ende aller Pläne und Hoffnungen bedeutet, sondern gleichzeitig die schlimmsten Eigenschaften im Menschen freilegt.

Herman Melvilles Kapitän Ahab versenkt seine gesamte Mannschaft, nur, weil er noch eine Rechnung mit dem Wal "Moby Dick" offen hat. Edgar Allan Poe beschreibt in seinem einzigen Roman "Die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym aus Nantucket" alle psychologischen Aspekte von Untergang und Rettung.

Und Fontanes Gedicht "John Maynard" wird wahrscheinlich nur deshalb seit Generationen auswendig gelernt, weil sein Held, der Kapitän der Schwalbe, mit seinem eigenen Leben bezahlte, um einen Untergang zu verhindern.

Popmusikalisch kommt noch ein Unglück in den Sinn: Udo Lindenbergs fröhliche Dixieland-Hymne aus den 70ern auf ein versoffenes Hamburger Kneipenidyll.

Es kommt mal wieder gar nicht darauf an

Und Leda träumt von einem Pelikan

Und überhaupt ist alles längst zu spät

Und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr wie's weitergeht

Aber sonst ist heute wieder alles klar auf der Andrea Doria

Der hier von Felix Kummer besungene Untergang allerdings hat eine weit größere Tragweite. Das Schiff steht für eine Zivilgesellschaft, die – so zeigen zuletzt die Morde von Halle – in schwere Seenot geraten ist.

Ein leichtes Schaudern beim Blick auf die da draußen:

"Jetzt schaut euch diese Bauern an, schaut wie sie ersaufen!"

Für uns gibt es keine Rettungsringe, Boote oder Westen

Aber konstruktive Diskussion von schlauen Talkshowgästen

Doch schon morgen geht es weiter, nächstes Thema, nächster Gast

Dann sind wir das nächste Wrack, das man bald vergessen hat.