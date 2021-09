Sachbuchbestenliste Oktober Globalisierung oder von wegen weniger Grenzen

Steffen Mau führt mit seinem Buch "Sortiernaschinen" die Sachbuchbestenliste für den Oktober an. Elizabeth Kolberts Buch "Wir Klimawandler" und Niall Fergusons "Doom" folgen auf den Plätzen.

Mit herausragenden 95 Punkten steht Steffen Mau an der Spitze der Sachbuchbestenliste Oktober. Der Soziologe arbeitet heraus, dass die Globalisierung nur für manche Menschen die Grenzen aufhebt – und für andere neue Grenzen hochzieht.

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.

1 (-) Steffen Mau: "Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert"

C. H. Beck, München 2021

189 Seiten, 14,95 Euro

Steffen Mau: "Sortiermaschinen" (Deutschlandradio / C. H. Beck)

Die Globalisierung macht Menschen mobiler? - Mobiler werden nur diejenigen, die privilegiert sind, schreibt der Soziologe Steffen Mau. Schwache, Bedrohte, Geringqualifizierte haben es schwerer denn je. Zur physischen Grenzmauer sind virtuelle Techniken hinzugekommen – mit verheerenden Folgen für die globale Wohlstandsverteilung. 95 Punkte

2 (1) Elizabeth Kolbert: "Wir Klimawandler. Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft"

Aus dem Englischen von Ulrike Bischoff

Suhrkamp, Berlin 2021

239 Seiten, 25 Euro

Elizabeth Kolbert: "Wir Klimawandler. Wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft"" (Deutschlandradio / Suhrkamp)

Das Paradoxon der Klimakrise: Eingriffe in die Natur haben uns an den Rand der Katastrophe geführt. Nur weitere Eingriffe können sie noch abwenden. Elizabeth Kolbert stellt kühne Ideen der Weltrettung vor, etwa in die Luft gepusteten Diamantenstaub, der das Sonnenlicht abschwächt. Sie findet: Wenn der Mensch schon Gott spielt, dann bitte besser als bisher! 56 Punkte

3 (-) Niall Ferguson: "Doom. Die großen Katastrophen der Vergangenheit und einige Lehren für die Zukunft"

Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer

DVA, München 2021

592 Seiten, 28 Euro

Niall Ferguson: "Doom: Die großen Katastrophen der Vergangenheit und einige Lehren für die Zukunft" (Deutschlandradio / DVA)

Ob Corona oder Umweltextreme: Noch heute treffen uns Katastrophen unvorbereitet. Dabei wären viele von ihnen mit historischem Bewusstsein vermeidbar. Der britische Historiker Niall Ferguson analysiert vergangene Katastrophen wie den Reaktorunfall von Tschernobyl oder den Ausbruch des Vesuvs und erklärt, welche Lehren wir daraus ziehen müssen. 40 Punkte

4 (4) Herfried Münkler: "Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch"

Rowohlt Berlin, Berlin 2021

720 Seiten, 34 Euro

Herfried Münkler: "Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch" (Deutschlandradio / Rowohlt Berlin)

Drei Geister überragender Werke, zugleich: drei Stichwortgeber verheerender Ismen. Kaum jemand steht mehr für die Dynamiken und Widersprüche des 19. Jahrhunderts als Marx, Wagner und Nietzsche. Das Buch von Deutschlands wohl bekanntestem Politologen Herfried Münkler ist mehr als eine Dreifachbiografie – es ist ein Stück deutscher Mentalitätsgeschichte. 38 Punkte

5 (8) Ursula Weidenfeld: "Die Kanzlerin. Porträt einer Epoche"

Rowohlt Berlin, Berlin 2021

352 Seiten, 22 Euro



Ursula Weidenfeld: "Die Kanzlerin. Porträt einer Epoche" (Deutschlandradio / Rowohlt Berlin)

Wäre Angela Merkel eine Stadt, sie wäre Haßloch, die pfälzische Musterstadt für Durchschnittsdeutschland. Als "Frau ohne Eigenschaften" beschreibt Ursula Weidenfeld die Kanzlerin: pragmatisch, zögernd und doch eine Streitfigur der Konservativen. Wie wurde Merkel zu dem, was sie ist? Wie hat sie das Land verändert? Eine Spurensuche entlang der 16 Merkel-Jahre. 37 Punkte

6 (2) Per Leo: "Tränen ohne Trauer. Nach der Erinnerungskultur"

Klett-Cotta, Stuttgart 2021

232 Seiten, 20 Euro

Per Leo: "Tränen ohne Trauer. Nach der Erinnerungskultur" (Deutschlandradio / Klett-Cotta)

Wir Deutschen sind stolz auf unsere Erinnerungskultur. Doch kann es sein, dass wir uns nur selbst entlasten wollen? Per Leo, Mitautor des vieldiskutierten Bestsellers "Mit Rechten reden", schlägt vor, den Blick zu weiten: Wie stehen die USA, Israel oder Polen zu ihrer eigenen unaufgeräumten Geschichte? Ein Plädoyer für mehr Offenheit und Neugier – und gegen das Klischee. 31 Punkte

7 (-) Daniel Schreiber: "Allein"

Hanser Berlin, Berlin 2021

108 Seiten, 20 Euro

Daniel Schreiber: "Allein" (Deutschlandradio / Hanser Berlin)

"Einsamkeit ist ein Gefühl, das jede und jeden von uns früher oder später einholen wird", findet Daniel Schreiber. Schließlich leben wir heute individualisierter denn je. Warum aber ist das Alleinsein so negativ besetzt? Mit Anekdoten und philosophischer Reflexion ergründet er das Spannungsfeld aus Rückzugswunsch und Sehnsucht nach Zugehörigkeit. 30 Punkte

8 (-) Aladin El-Mafaalani: "Wozu Rassismus. Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand"

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021

192 Seiten, 12 Euro

Aladin El-Mafaalani: "Wozu Rassismus, Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand" (Deutschlandradio / KiWi)

"Rassismus benachteiligt, entwürdigt, macht krank", schreibt Aladin El-Mafaalani. So viel ist klar, wo aber liegen die Wurzeln des Rassismus? Und wie unterscheidet sich struktureller von institutionellem Rassismus? In seinem Buch beleuchtet der Soziologe El-Mafaalani die "menschenfeindliche Herrschaftsideologie". Das Übersichtswerk zu einer immer unübersichtlicheren Debatte. 27 Punkte

8 (-) Golo Maurer: "Heimreisen. Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst"

Rowohlt, Hamburg 2021

497 Seiten, 28 Euro

Golo Maurer: "Heimreisen. Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst" (Deutschlandradio / Rowohlt)

"Dem denkenden und fühlenden Menschen geht ein neues Leben, ein neuer Sinn auf, wenn er diesen Ort betritt", heißt es bei Goethe. Seit seiner Italienischen Reise ist das Land südlich der Alpen Sehnsuchtsort deutscher Intellektueller. Golo Maurer begibt sich auf die Spuren der "Italienschwärmer" und stößt auch auf Abgründe, bis zum "Flirt mit dem Faschismus". 27 Punkte

10 (-)

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021

310 Seiten, 26 Euro

Ralf Konersmann: "Welt ohne Maß" (Deutschlandradio / S. Fischer)

Für den antiken Dichter Horaz war Mäßigung eine "Metatugend" – jede andere Tugend gehe aus ihr hervor. Die Moderne dagegen sei maßlos, behauptet der Philosoph Ralf Konersmann. Schuld daran sei der Aufstieg der Wissenschaft. Wo alles vermessbar ist, gibt es keinen Zweifel mehr und damit auch kein Maß. Eine materialreiche Ideengeschichte der Mäßigung. 25 Punkte

