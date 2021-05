Sachbuchbestenliste Juni Das Thema Raubkunst drängt weiter nach oben

Götz Alys "Das Prachtboot" steigt an der Spitze der Sachbuchbestenliste ein. Es folgen punktgleich Christine M. Korsgaards "Tiere wie wir" und Helen Macdonalds "Abendflüge". (Deutschlandradio / S.Fischer / C.H.Beck / Hanser)

Im Mai führte Bénédicte Savoy die Sachbuchbestenliste an. Diesmal ist sie mit einem anderen Buch vertreten, in dem es wieder um Raubkunst geht. An die Spitze springt Götz Aly – auch sein Buch "Das Prachtboot" behandelt das lang verdrängten Thema.

Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.

1 (-) Götz Aly: "Das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten"

S. Fischer, Frankfurt am Main 2021

240 Seiten, 21 Euro

Götz Aly: "Das Prachtboot" (Deutschlandradio / S. Fischer)

Das Entree des Berliner Humboldt Forums soll das sogenannte Luf-Boot schmücken: ein 16 Meter langes Holzboot, das die Bewohner der Südseeinsel Luf vor 150 Jahren gebaut haben. Der Historiker Götz Aly erzählt die Geschichte des Diebstahls im Rahmen eines Völkermordes durch deutsche Kolonialisten. Das nächste Kapitel in der Kunstraub-Debatte. 66 Punkte

Unsere Rezension

Unser Gespräch mit Götz Aly

2 (3) Christine M. Korsgaard: "Tiere wie wir. Warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben"

Aus dem Englischen von Stefan Lorenzer

C. H. Beck, München 2021

346 Seiten, 29,95 Euro

Christine M. Korsgaard,:"Tiere wie wir: Warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben" (Deutschlandradio / C. H. Beck)

Hat das Leben eines Tieres denselben Wert wie das eines Menschen? Ja, sagt Christine M. Korsgaard. Die Harvard-Philosophin argumentiert mit Kant, warum Tiere weder benutzt noch gegessen werden dürfen. Als bewusste Wesen seien sie "Zweck an sich selbst". Eine der radikalsten Streitschriften seit Peter Singers Buch "Animal Liberation" von 1975. 41 Punkte

Unser Beitrag zu dem Buch in der Sendung "Sein und Streit"

2 (-) Helen Macdonald: "Abendflüge"

Aus dem Englischen übersetzt von Ulrike Kretschmer

Hanser, München 2021

352 Seiten, 24 Euro

Helen Macdonald: "Abendflüge" (Deutschlandradio / Hanser)

Ihr Buch wirkt wie die im 16. Jahrhundert beliebten Wunderkammern mit Holzkästen voller exotischer Objekte. Man nimmt sie heraus, staunt und ist berührt vom Gefühl, ein Teil davon zu sein. In 41 Essays erzählt Helen Macdonald vom Abendflug des Mauerseglers, von wilden Tieren, Mythen und Märchen. Über den Reichtum der Natur und ihre Fragilität. 41 Punkte

Unsere Rezension

4 (-) Toon Horsten: "Der Pater und der Philosoph. Die abenteuerliche Rettung von Husserls Vermächtnis"

Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas

Galiani, Berlin 2021

288 Seiten, 24 Euro

Toon Horsten: "Der Pater und der Philosoph. Die abenteuerliche Rettung von Husserls Vermächtnis" (Deutschlandradio / Galiani)

Fast 40.000 Seiten umfasst der Nachlass des Philosophen Edmund Husserl. Ohne einen Franziskaner wäre er kaum erhalten geblieben. Denn Husserl, Begründer der Phänomenologie, war Jude. Als Pater Van Breda zum Studium nach Freiburg kam, erkannte er, dass Husserls Werk durch die Nazis vernichtet werden könnte – und widmete der Rettung sein Leben. 40 Punkte

Unser Beitrag zu dem Buch in der Sendung "Sein und Streit"

5 (-) Bénédicte Savoy/Merten Lagatz/Philippa Sissis: "Beute. Ein Bildatlas zu Kunstraub und Kulturerbe"Bénédicte Savoy u.a.: „Beute" Sammeln war selten unschuldig

Matthes & Seitz, Berlin 2021

350 Seiten, 38 Euro

Bénédicte Savoy/Merten/Lagatz/Philippa Sissis: "Beute: Ein Bildatlas zu Kunstraub und Kulturerbe" (Deutschlandradio / Matthes & Seitz)

"Die Autorität der Museen bröckelt, und viele wollen wissen: Woher kommen die dort ausgestellten Objekte?", sagt Bénédicte Savoy. Nach ihrem Buch Afrikas Kampf um seine Kunst erscheint nun ein mit anderen Berliner Kunsthistorikern recherchierter Bildband über Raubkunst. Das Protokoll einer Unrechtsgeschichte, die bis in die Antike zurückreicht. 37 Punkte

Unsere Rezension

6 (4) Tom Holland: "Herrschaft. Die Entstehung des Westens"

Aus dem Englischen von Susanne Held

Klett-Cotta, Stuttgart 2021

624 Seiten, 28 Euro

Tom Holland: "Herrschaft. Die Entstehung des Westens" (Deutschlandradio / Klett-Cotta)

Die Geschichte des Westens ist die Geschichte des Christentums, meint Tom Holland. Alles Denken – selbst das naturwissenschaftliche und säkulare – sei eine Folge des christlichen Glaubens. Geschickt spannt der Historiker einen Bogen über die Jahrtausende: von der Liebesbotschaft des Kirchenvaters Augustinus bis zum Beatles-Song "All You Need Is Love". 33 Punkte

7 (-) Leslie Jamison: "Es muss schreien, es muss brennen"

Aus dem Englischen von Sophie Zeitz

Hanser Berlin, Berlin 2021

320 Seiten, 25 Euro

Leslie Jamison: "Es muss schreien, es muss brennen" (Deutschlandradio / Hanser Verlag)

"Seit der Erforschung der kleinsten Teilchen und der Entdeckung der fernsten Orte geht es nicht mehr um das Streben nach Extremen", schreibt Leslie Jamison. Es gehe "um die Erfassung dessen, was dazwischenliegt". In ihren Essays erkundet die amerikanische Autorin die Schattierungen der Seele, mit tastender Vorsicht und gnadenloser Ehrlichkeit. 31 Punkte

Unsere Rezension

8 (-) Peter Longerich: "Antisemitismus - Eine deutsche Geschichte. Von der Aufklärung bis heute"

Siedler, München 2021

640 Seiten, 34 Euro

Peter Longerich: "Antisemitismus - Eine deutsche Geschichte" (Deutschlandradio / Siedler)

Warum lehnt eine Mehrheit immer wieder eine Minderheit ab? Statt auf die Ausgestoßenen müsse man auf die "Verfasstheit dieser Mehrheit" schauen, so Peter Longerich. Über Jahrhunderte haben die Deutschen nach absurden Gründen gesucht, Juden auszuschließen. Der Historiker zeigt: Das Verhältnis zum Judentum ist von jeher Spiegel eines brüchigen Selbstbildes. 30 Punkte

9 (5) Dan Diner: "Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg (1935 – 1942)"

DVA, München 2021

352 Seiten, 34 Euro

Dan Diner: "Ein anderer Krieg" (Deutschlandradio / DVA / Random House)

Hitlers Überfall auf Polen oder Russland, die Schlacht um Berlin oder im Pazifik: Die Geschichtsschreibung des Zweiten Weltkriegs entwickelt sich meist entlang dieser Wendepunkte. Der Historiker Dan Diner lenkt den Blick woanders hin: auf den Nahen Osten und sein Öl. Denn das Schicksal Palästinas war eng verwoben mit diesem Krieg. 28 Punkte

Unsere Rezension

Unser Gespräch mit Dan Diner

9 (7) David Goodhart: "Kopf, Hand, Herz. Das neue Ringen um Status: Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen"

Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer

Penguin, München 2021

400 Seiten, 22 Euro

David Goodhart: "Kopf, Hand, Herz, Das neue Ringen um Status: Warum Handwerks- und Pflegeberufe mehr Gewicht brauchen" (Deutschlandradio / Penguin)

Der Kopf ist zu einflussreich geworden, findet der britische Journalist David Goodhart. Denn ob Verkäuferinnen oder Pflegekräfte: Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig körperliche Arbeit ist. Die größte Wertschätzung bekämen aber Jobs mit akademischer Ausbildung. Goodhart fordert daher, die Berufe "der Hand und des Herzens" endlich aufzuwerten. 28 Punkte

So funktioniert die Abstimmung:



Jedes Jurymitglied vergibt an vier Sachbücher je einmal 15, 10, 6 und 3 Punkte.



