Deutscher Buchpreis, Wilhelm Raabe-Literaturpreis, der Preis der Leipziger Buchmesse: Literaturpreise bestimmen nicht nur über Buchverkäufe, sondern auch über literarische Debatten. Jenseits aller Preise und Preislisten haben wir in der Literaturredaktion uns gefragt: "Welche deutschsprachigen Romane dieses Jahres haben uns am meisten beeindruckt, welche Lektüren werden bleiben?

Wie schaffen es zwei vollends unterschiedliche Menschen, nicht nur in Leidenschaft füreinander zu entflammen, sondern eine beinahe zwei Jahrzehnte währende Liebesbeziehung zu führen? Indem sie sich einander zumuten, mit all ihren verborgenen Wünschen und Begehren. Katja Oskamp hat einen großen Liebesroman geschrieben, voller Witz, Menschenfreundlichkeit und Weisheit.

Der Völkermord an den Jesiden 2014 durch den IS gehört zu den grausamsten Verbrechen der jüngeren Geschichte. Die Autorin ist - unter anderem mit ihrem jesidischen Vater - mehrmals an die Tatorte gereist. Sie begegnet Überlebenden dort ebenso wie in Deutschland und setzt sich mit der hiesigen Flüchtlingspolitik auseinander. Vor allem aber versucht sie, Worte für das eigentlich Unsagbare zu finden.