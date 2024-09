Shortlist Deutscher Buchpreis 2024

Die Shortlist des Deutschen Buchpreises 2024 unterstreicht in jedem Fall eines: die erzählerische Vielfalt. Stilistisch unterschiedlich, immer aber literarisch überzeugend wie „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“ von Martina Hefter, Ronya Othmanns „Vierundsiebzig“, „Die Projektoren“ von Clemens J. Meyer oder Iris Wolffs Roman „Lichtungen“ über ein Liebespaar, das die Veränderungen in Europa als Freiheit und Last erlebt.