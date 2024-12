Die besten Krimis 2024

Bei der Krimibestenliste geht es nicht um die ohnehin schon gut verkäuflichen Bestseller, erklärt Krimi-Experte und Jury-Mitglied Kolja Mensing. „Die Krimibesten-Jury schaut auf besondere Krimis, die das Genre weiterbringen, sich innovativ an Traditionen abarbeiten, neue Themen für den Krimi verfügbar machen." Darunter seien auch vergessene Bücher, die jetzt neu übersetzt wurden.

Den Auswahlprozess nennt Mensing eine "Trüffelsuche". Es sei aber auch die kritische Arbeit an einem Genre, das viele nur als Stapelware in den großen Buchhandlungen wahrnehmen würden.

"Die Verlage konzentrieren sich auf Übersetzungen, bei denen sie besser einschätzen können, ob die Titel sich auch dem deutschen Markt verkaufen könnten. Oder sie setzen auf das offensichtlich nicht totzukriegende Genre des Regionalkrimis beziehungsweise Tourismuskrimis", so der Krimi-Experte.

Israel. Vier Jahrzehnte Unterweltgeschichte. Serienmörder, Drogenhandel, Attentate, Raub, Vergewaltigung. Meisterlich kalt serviertes Verbrechens-Epos eines „normalen Staats“, wie ihn sein Gründer Ben Gurion ersehnte. Im Hintergrund Inspector Cohen, immer einen Bibelspruch auf den Lippen, Mord in der Tasche.

Cheerleading: wilde Mädchenträume, hartes Training, Zickenkrieg und Manipulationen. Addy und Beth waren beste Freundinnen. Bis Coach Colette Beth als Captain der Cheerleader entmachtete. Und Addy ihre neue Vertraute wurde, in Liebes- und Todesdingen. Und Beth immer radikaler. Highschool-Noir mit bittersüßer Note.

Ardnakelty, Irland. Die 15-jährige Trey will nur eins: Rache für ihren ermordeten Bruder. Und seinen Leichnam finden. Als ihr verschollen geglaubter Vater mit einem Investor aus London auftaucht und den klammen Dörflern Millionen verspricht, erblickt sie darin die Gelegenheit zur Strafe. Nur Cop a. D. Hooper kann sie bremsen.

London. Bei der Metropolitan Police gefeuert, ohne Wohnung, vom Ex terrorisiert – Hannah schuftet in der Imbissbude und als Underdog-Detektivin. Zermürbend viel am Hals: entführte Hunde, geklaute Kartoffeln, eine verlorene Stiefschwester, toxische Männer, Lügen, Selbstbetrug, Covid. Ironisch, witzig, bissig wie immer: Cody.