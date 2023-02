Roald Dahl

Sogenannte Sensitivity Reader haben in Dahls Büchern alles gestrichen oder ersetzt, was auch nur entfernt mit den Themen Hautfarbe, Geschlecht, Gewalt, Körper und mentale Gesundheit zu tun hat. Figuren sind nicht mehr „dick“ oder „hässlich“. Ihre Gesichter werden nicht mehr „weiß“ vor Schreck. Selbst ein Regenwurm hat nicht mehr „rosafarbene“, sondern stattdessen „weiche“ Haut. Harmlose Alltagsphrasen wie „Du bist verrückt“ sind verschwunden, offenbar weil man sie als behindertenfeindlich deuten könnte. Eine Frau an der Supermarktkasse ist plötzlich „Spitzenforscherin“, und selbst „Handtaschen“ wurden zu genderneutralen „Taschen“.