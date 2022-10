Bedrohte Wissenschaftsfreiheit

Viel Lärm gibt es in Deutschland über die sogenannte Cancel Culture in den Vereinigten Staaten. Zum Beispiel in René Pfisters neuem Bestseller „Ein falsches Wort“. Der Washington-Korrespondent des „Spiegel“ bedauert darin den Verlust einer liberalen Tradition der freien Meinungsäußerung in den USA und porträtiert einige bekannte Opfer, die aufgrund von Shitstorms ihren Job oder ihre soziale Position verloren haben.