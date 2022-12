Adrian Daub: "Cancel Culture Transfer"

Immer wieder berichten Medien über neue Fälle sogenannter Cancel Culture in den USA, bei der Menschen teils schwere Nachteile erleiden, weil sie unliebsame Meinungen aussprechen, die dem vermeintlichen Mainstream nicht entsprechen.

Daub hat er für sein Buch besonders US-amerikanische Foren ausgewertet, in denen angebliche Fälle von Cancel Culture gesammelt werden. Doch diese Fallsammlungen sind offenbar nicht sehr belastbar. Beispielsweise hätten die betroffenen Personen oft, anders als angegeben, gar nicht wegen Cancel Culture ihren Job verloren - sondern schlicht aus anderen Gründen.

Das bedeute allerdings nicht, dass nichts im Argen liege, so Daub. So habe es durchaus Fälle gegeben, bei denen sich zum Beispiel Uni-Leitungen gegenüber einem Mitarbeiter falsch verhalten hätten, der durch Vorwürfe von Studenten unter Druck geraten sei, so Daub.