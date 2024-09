In so einer Gruppe ist so eine Lebensfreude - auch bei dementen Menschen. Die können das gar nicht ausdrücken. Diese Zufriedenheit, wenn die Menschen alleine auch wieder sagen können 'ich laufe jetzt', 'gehe wieder allein auf Toilette' - oder 'ich kann alleine mein Brot schmieren'. Es ist einfach eine allgemeine Zufriedenheit.

Sporttherapeutin Carla Wischmann de Dios