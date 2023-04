An einem sonnigen Morgen in Berlin-Hellersdorf: Zwölf Sportlerinnen und Sportler zwischen 70 und 88 Jahren laufen quer durch die Turnhalle, prellen dabei regelmäßig einen Ball auf den Boden. Eine von ihnen ist Gisela Neumann, mit 88 Jahren die älteste unter den Teilnehmern.

Das ist ein guter Ausgleich. Vor allen Dingen: Jeder kann selbst entscheiden, was er macht. Es wird auch drauf geachtet, also untereinander, man übernimmt sich auch manchmal. Mich müssen sie öfters mal so ein bisschen zurücknehmen, weil ich denke immer, ich kann noch mehr.

Auch im höheren Alter könne man noch mit dem Sport beginnen, ist Gisela Neumann überzeugt: „Man kann langsam anfangen, und man wird gut betreut, wenigstens zwei-, dreimal die Woche spazieren gehen und dann suchen, dass man was findet. Es gibt so viele Angebote. Hier gibt es ja auch noch Rückenschule. Man muss dranbleiben, wenn man im Alter halbwegs ein normales Leben führen will.“

„Es gibt einen Erwärmungsteil, dort werden die Teilnehmer auf die Stunde vorbereitet. Wir machen am Ende auch eine Pulsmessung. Das ist der erste Belastungspuls, der gemessen wird, sodass dann jeder auch einschätzen kann, wie er sich an dem Tag belasten kann.“ Dann folgt der Hauptteil des Trainings. Dafür wird die Gruppe geteilt.

Da haben wir viel Koordination dabei, Gleichgewichtsübungen, Kräftigungsübungen. Wir arbeiten also viel mit kleinen Geräten, Terraband ist vielleicht bekannt, Bälle, Seile, Stäbe - alles, was es in der Gymnastik so gibt.

Klaus Künzel auf dem Laufband sagt: „Es ist natürlich die Gemeinschaft. Alleine zu Hause guckt man aus dem Fenster oder in den Fernseher. Das ist doch ein bisschen was anderes. Jetzt fehlt mir bloß die Luft.“ Roswitha Berlinghoff ist 70 und kommt bereits seit fünf Jahren einmal die Woche zum Training her. Außerdem geht sie zum Yoga und zur Rückenschule:

Sandra Kramer vom AC Berlin:



„Das ist der Part vom Arzt, wenn er da ist bei der Belastung, wird Sauerstoffsättigung und Puls gemessen, direkt nach der Belastung noch mal der Blutdruck. Das wird dann hier im Diagnosebogen festgehalten, sodass der Arzt dann auch Werte herauslesen kann.“



Heute in Vertretung durch Falk Scherf.



„Das Tolle ist, dass sich hier Menschen zusammenfinden, die kommen ja erst durch Krankheit her, und viele bleiben ja da, ob jetzt weiter auf ärztliche Verordnung oder auf eigene Kosten als Mitglieder des Vereins. Die sehen auch, dass es eben auch Gleichgeartete gibt, denen es auch schwerfällt, also dieser Motivationsfaktor in so einer Gruppe."