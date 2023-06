Dass am Ende aller Tage eine rehabilitative Pflege volkswirtschaftlich sich rechnet und günstiger ist, als die Regelversorgung des Verwahrens bis der Bestatter kommt, dass es Sinn macht, human Sinn macht und auch wirtschaftlich Sinn macht und am Ende aller Tage sogar dadurch der Beruf in der Pflege attraktiver wird, weil Mitarbeiter sehen, dass ich fachlich was drauf habe. Deshalb geht es diesen Menschen besser, als es ihm ging. als ich ihn kennnenlernte. Jetzt gibt es aber in dieser Freude einen Wermutstropfen. Wir haben in Deutschland ganz handfeste lobbyistische Interessen, warum man die Lebensverbesserung der Menschen nicht will. Und dieses Interesse ist darin begründet, dass man Geld daran verdienen kann, wenn Leute ins Bett gelegt werden und einen hohen Pflegegrad bekommen.

Pflegemanager Oskar Dierbach