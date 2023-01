Podcasttipps mit Vinzent-Vitus Leitgeb

Bei diesen Podcasts bleibt man wirklich dran!

47:14 Minuten Für welche Podcasts sollte man sich richtig Zeit nehmen? © Getty Images / EyeEm / Christian Horz

Von Carina Schroeder · 30.01.2023

Wer viele Podcasts hört, der kann in den meisten Apps schummeln und die Abspielgeschwindigkeit erhöhen. In dieser Folge sprechen wir mit dem Leiter des SZ-Podcastteams Vinzent-Vitus Leitgeb über Podcasts, bei denen sich Hören in Normalgeschwindigkeit lohnt.