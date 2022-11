Podcasttipps mit Ilona Hartmann

Die erste Staffel "Cui Bono" trug den Untertitel „WTF happened to Ken Jebsen“ und fragte, wie aus einem kultigen Radiomoderator einer der prominentesten Verschwörungstheoretiker des Landes werden konnte. Ganz nebenbei läuteten die Macher von Studio Bummens mit dieser ersten Staffel auch das goldene Zeitalter des deutschsprachigen Storytelling-Podcasts ein. In der zweiten Staffel beschäftigt sich Host Khesrau Behroz mit dem Drachenlord: einem unbeholfenen Youtuber, der schließlich zum Hassopfer des Internets wurde, bis die Sache auch in der realen Welt eskalierte.