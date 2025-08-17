Unverzichtbarer Sinn
Das Flussbett eines Bachs mit den Füßen erfühlen: Beim sogenannten Waldbaden geht es um Achtsamkeit sowie den Einsatz von allen Sinnen bei einem Spaziergang im Wald. © picture alliance / Hauke-Christian Dittrich / Hauke-Christian Dittrich
Die Philosophie des Tastens
05:31 Minuten
Das Tasten galt unter den Sinnen lange als zu direkt, zu intim. Doch es ist der einzige Sinn, auf den wir nicht verzichten können: Es ist unser direktester Weltzugang. Ohne Berührung wüssten wir nicht, dass wir leben.