Unverzichtbarer Sinn

Die Philosophie des Tastens

05:31 Minuten
Eine junge Frau erfühlt das Flussbett eines Bachs mit den Füßen
Das Flussbett eines Bachs mit den Füßen erfühlen: Beim sogenannten Waldbaden geht es um Achtsamkeit sowie den Einsatz von allen Sinnen bei einem Spaziergang im Wald. © picture alliance / Hauke-Christian Dittrich / Hauke-Christian Dittrich
Berndt, Christian |
Audio herunterladen
Das Tasten galt unter den Sinnen lange als zu direkt, zu intim. Doch es ist der einzige Sinn, auf den wir nicht verzichten können: Es ist unser direktester Weltzugang. Ohne Berührung wüssten wir nicht, dass wir leben.
Sein und Streit - Das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur
Aus dem PodcastSein und Streit

Podcast hören

PodcastSein und Streit - Sendung

Sein und Streit - Das Philosophiemagazin von Deutschlandfunk Kultur

Ein akustischer Denkraum: über Alltägliches und Akademisches, über Sinn und Unsinn.

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu unseren Sinnen
Zur Startseite