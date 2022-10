Friedenspreisträger Serhij Zhadan

Die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Serhij Zhadan findet am Sonntag, 23. Oktober 2022, in der Frankfurter Paulskirche statt und wird live um 10.45 Uhr in der ARD übertragen. Die Laudatio hält Sasha Marianna Salzmann, Autor*in, Theatermacher*in und Kurator*in