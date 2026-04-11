Soziale Medien

Bildungsforscherin Kolleck befürchtet politische Radikalisierung

18:59 Minuten
Ein Mädchen sitzt auf ihrem Bett und hält ein Handy vor ihr Gesicht (Symbolfoto)
Kinder und Jugendliche sind untereinander zwar häufig über soziale Medien gut vernetzt, aber trotzdem einsam © picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann
Rabhansl, Christian |
Audio herunterladen
Bildungsforscherin Nina Kolleck warnt davor, dass die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen sich aus der Familie auf digitale Plattformen verlagert. Besser als eine Altersgrenze sei eine harte Regulierung der Plattformen - und notfalls ein Verbot.
Podcast: Lesart
Aus dem PodcastLesart

Podcast hören

PodcastLesart - Beiträge

Podcast: Lesart

Jedes Jahr drängen knapp 100.000 deutschsprachige Bücher auf den Markt. Das "Lesart"-Team lässt... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zum Thema Soziale Medien
Zur Startseite