Soziale Medien
Kinder und Jugendliche sind untereinander zwar häufig über soziale Medien gut vernetzt, aber trotzdem einsam © picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann
Bildungsforscherin Kolleck befürchtet politische Radikalisierung
18:59 Minuten
Bildungsforscherin Nina Kolleck warnt davor, dass die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen sich aus der Familie auf digitale Plattformen verlagert. Besser als eine Altersgrenze sei eine harte Regulierung der Plattformen - und notfalls ein Verbot.