Soziale Medien

Bildungsforscherin Kolleck befürchtet politische Radikalisierung

18:59 Minuten Kinder und Jugendliche sind untereinander zwar häufig über soziale Medien gut vernetzt, aber trotzdem einsam © picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann

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Bildungsforscherin Nina Kolleck warnt davor, dass die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen sich aus der Familie auf digitale Plattformen verlagert. Besser als eine Altersgrenze sei eine harte Regulierung der Plattformen - und notfalls ein Verbot.