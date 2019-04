Neuerscheinungen Unsere Buchempfehlungen im April

Wiebke Porombka im Gespräch mit Andrea Gerk



Umlaute sind schrecklich! Ein ebenso lustiges wie kluges und nicht (!) ernst gemeintes Deutsch-Lernbuch hat es auf die Liste geschafft. Außerdem ein Kinderbuch, ein Wissenschaftsbuch, ein Erinnerungsbuch an Bosnien und ein Roman der türkischen Autorin Asli Erdoğan.

Saša Stanišić kam als Kind aus Bosnien nach Deutschland. In seinem flirrenden und märchenhaften Erinnerungsbuch erzählt er, wie es sich anfühlt, in einem fremden Land zu Hause zu sein – und eine Heimat zu haben, die einem zur Fremde wird. So löst sich die große Frage nach Identität in Poesie auf: Gegenwartsliteratur im besten Sinne.

Saša Stanišić: Herkunft

Luchterhand/München 2019

355 Seiten, 22 Euro

Hören Sie hier ein Interview mit Saša Stanišić vom 23. März 2019, das Jörg Plath auf der Leipziger geführt hat: Saša Stanišić über "Herkunft" - Vorsicht vor dem "Zugehörigkeitskitsch (Deutschlandfunk Kultur, Lesart, 23.03.2019)

Mehmed-Paša-Sokolović-Brücke in Višegrad: "Ich bin als Jugoslawe geboren – und dieses Land gibt es so gar nicht mehr", sagt Saša Stanišić. (Luchterhand Verlag / dpa)

Nach dem gescheiterten Putsch in ihrer Heimat wird Asli Erdoğan aus politischen Gründen inhaftiert. Die Wirklichkeit holt die Literatur ein: In ihrem Roman 'Das Haus aus Stein' hatte die türkische Schriftstellerin erzählt, wie eine Welt zum Gefängnis wird. Ein erbarmungsloses Sprachkunstwerk – jetzt endlich auch auf Deutsch.

Asli Erdoğan: Das Haus aus Stein

Aus dem Türkischen von Gerhard Meier

Penguin/München 2019

117 Seiten, 15 Euro

Hören Sie hier eine Reportage über Frauengefängnis Bakırköy in Istanbul, in dem Aslı Erdoğan von Mitte August bis Ende Dezember 2016 inhaftiert war: Das Frauengefängnis Bakırköy in Istanbul - Knast mit Kindergarten (Deutschlandfunk Kultur, Weltzeit, 12.12.2018)

Aslı Erdoğans „Das Haus aus Stein“ erschien in der Türkei 2009 und wurde mit dem bedeutendsten Literaturpreis des Landes ausgezeichnet. Später wurde die Autorin inhaftiert. (Penguin Verlag / dpa / Ralf Mueller)

Abbas Khider, der aus dem Irak fliehen musste, hat eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache geschrieben – und das, indem er uns voller Witz ihre grammatischen Tücken vorführt, die Muttersprachlern gar nicht auffallen. Ein erhellendes Buch, das nicht belehrt, sondern alteingefahrene Denkmuster aufbricht. Lachen erwünscht!



Abbas Khider: Deutsch für alle - Das endgültige Lehrbuch

Hanser/München 2019

128 Seiten, 14 Euro

Hören Sie hier ein Interview mit dem Verleger Jo Lendle über die Reaktionen auf Khiders Buch "Deutsch für alle" im Internet: Shitstorm gegen Abbas Khider - Das Buch "Deutsch für alle" provoziert (Deutschlandfunk Kultur, Fazit, 26.03.2019)

Aus „der, die, das“ macht Abbas Khider „de“ - einer seiner Reformvorschläge für die deutsche Sprache. (Buchcover: Hanser Verlag, Foto: Deutschlandradio-Maurice Wojach)

Ein Freund ist wichtig. Die Mutter. Klar. Geschwister braucht es. Genauso wie ein Bett, ein Fahrrad, ein Lieblingsgericht. Christoph Hein hat ein bezaubernd schönes Kinderbuch verfasst. Eins das nachwirkt – und das getragen wird von den freundlich-naiven Bildern von Rotraut Susanne Berner. Ein Buch fürs Leben!



Christoph Hein: Alles, was du brauchst

Die 20 wichtigsten Dinge im Leben

Hanser/München 2019

64 Seiten, 15 Euro

Hören Sie hier ein Interview mit Christoph Hein, das Dorothea Westphal auf der Leipziger buchmesse 2019 geführt hat. Christoph Hein - Anekdoten aus dem eigenen Leben (Deutschlandfunk Kultur, Zeitfragen, 22.03.2019)

Christoph Hein zählt in "Alles, was du brauchst" seine 20 wichtigsten Dinge für ein glückliches Leben auf. (Hanser Verlag/ Unsplash/ Marina Shatskih)

Konnten doch nur alle Chemiker*innen so erklären wie diese Frau: Während Mai Thi Nguyen-Kim darüber plaudert, warum sie eine Langschläferin ist und ihr Mann nicht, schmuggelt sie knallharte Wissenschaft mit ins Buch. Melatonin ist schuld. Und das ist nur ein Beispiel. Beste Wissenschaftslektüre!

Mai Thi Nguyen-Kim: Komisch, alles chemisch!

Handys, Kaffee, Emotionen – wie man mit Chemie wirklich alles erklären kann

Droemer/München 2019

256 Seiten, 16,99 Euro

"Wer nicht kochen kann, ist auch kein guter Chemiker" - Hören Sie hier ein Gespräch mti der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim: Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim - "Wer nicht kochen kann, ist auch kein guter Chemiker" (Deutschlandfunk Kultur, Im Gespräch, 03.01.2019)

Mai Thi Nguyen-Kim ist Chemikerin und möchte alle für Atome und Moleküle teilhaben lassen und anstecken. (Droemer Verlag/Westend61/iamgo Christian Vorhofer)