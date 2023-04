Nachhaltigkeit

Nehmen wir zum Beispiel mein Smartphone, bei dem sich der Akku immer nach wenigen Stunden entlädt. Eigentlich würde ich es gerne einfach reparieren, statt mir ein neues zu kaufen. Aber vermutlich ist das ziemlich teuer, zeitaufwendig und kompliziert. Zumal der Akku ja in dem Gerät festgeklebt ist. Gibt es überhaupt Werkstätten, die so etwas austauschen? Und wenn ich es dann repariert habe – gibt es möglichweise bald keine Software-Updates für das Gerät, und alle Mühe war vergeblich…

Die Zweifel überwiegen und so landet das Gerät dann doch in meiner „Kiste des Horrors“ – randvoll mit altem Elektroschrott: Vieles davon würde ich gerne reparieren lassen. So wie bei meinem Smartphone erscheint mir das jedoch zu umständlich. Und so wie ich denken viele Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU: Laut einer Eurobarometer-Umfrage von 2022 würden 77 Prozent Waren lieber instandsetzen, scheuen aber die Kosten und den mangelnden Service.