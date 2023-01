Nachhaltigkeit im Buchhandel

Das nachhaltige Buch wünschen sich daher nicht nur diejenigen Leserinnen und Leser, denen der Klimaschutz am Herzen liegt, sondern zum guten Teil auch die Branche selbst. In Zeiten von Papierknappheit und steigenden Kosten ist nachhaltiger Rat so teuer wie heiß ersehnt. Hinzu kommt, dass die Menschen in Zeiten von Inflation noch mehr aufs Geld schauen als sonst - und Romane heute im Schnitt etwa fünf Prozent mehr kosten also noch vor einem Jahr