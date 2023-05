In Deutschland ist der Muttertag schon länger umstritten. Viele Mütter fühlen sich und die Care-Arbeit, die sie leisten, mit einem Muttertag nicht ausreichend wertgeschätzt. Andere wiederum fühlen sich auf das Muttersein reduziert. Oder sie empfinden das Familienbild, das dahintersteht, als reaktionär: Der Mann arbeitet, die Mutter bekommt Blumen für die Arbeit im Haushalt und die Sorge um die Kinder.

Das Familienbild in Deutschland ist im Wandel. Damit wird auch die Mutterrolle anders bewertet. In Zeiten von Patchwork-Familien und flexiblen Rollenverteilungen scheint vielen das hinter dem Muttertag stehende Frauenbild nicht mehr zeitgemäß. Dass Frauen nur als Mütter ihr Glück finden können, wird von vielen hinterfragt.

Der Muttertag steht aber nicht nur für veraltete Rollenbilder, sondern auch für Kommerz. Für Deutschland prognostiziert der Handelsverband HDE , dass in diesem Jahr 973 Millionen Euro für Geschenke zum Muttertag ausgegeben werden: vor allem für Blumen.

Der Münchner Familienforscher Wassilios Fthenakis spricht sich für eine Umwidmung des Muttertags in einen Elterntag aus. Müttern werde eine Verantwortung zugeschoben, die sie allein nicht wahrnehmen könnten, sagt er.

Fthenakis plädiert für einen „Elterntag als Tag der Liebe, des Miteinanders, des Verständnisses und Respekts“. Auch wenn so ein Tag nicht die ganze Vielfalt von Familien abbilden könne, könne er doch den Geist widerspiegeln, der dahinterstecke.

Von seinem Ursprung her ist der Muttertag durchaus ein fortschrittlicher Feiertag: Erfunden hat ihn im Jahr 1908 die – ledige und kinderlose – Amerikanerin Anna Marie Jarvis in West Virginia. Sie wollte damit ihrer Mutter ein Andenken setzen. Diese hatte sich für eine bessere medizinische Versorgung von Müttern und deren Kindern sowie von Kriegsheimkehrern eingesetzt.

Gemeinsam sollten Frauen an diesem Tag Flagge zeigen für Solidarität untereinander, soziale Dienste und gegen Kriegseinsätze. 1914 wurde der Tag in den USA ein nationaler Feiertag.

Heute wird der Muttertag in mehr als 40 Ländern weltweit begangen.

In Deutschland wurde der Tag auf Initiative des Verbands Deutscher Blumengeschäftsinhaber am 13. Mai 1923 erstmals gefeiert. Unter den Nationalsozialisten wurde der Muttertag dann zum nationalen Feiertag erhoben.

Mütter und Frauen! In der hingebenden Fürsorge für Kinder und Haushalt sieht die NS-Bewegung nicht die einzige Aufgabe, sondern in weiterem Sinne ihre Bedeutung für die Erhaltung der Art und der einzelnen Sippe.

Für die Nazis war die ideale Mutter "arisch" und kinderreich. So wie Soldaten im Krieg konnten auch Mütter an der sogenannten "Heimatfront" für besondere Leistungen mit einem Orden bedacht werden: dem Mutterkreuz.

Das gab es in Bronze, Silber oder Gold, je nach Anzahl der Kinder. Verliehen wurde es am Muttertag. Dass die Nationalsozialisten den Muttertag für ihre Propaganda nutzten, macht ihn bis heute umstritten.

Wegen der Nazi-Tradition wurde der Muttertag in der DDR nicht begangen. Die Mutterrolle von Frauen wurde im sozialistischen Deutschland ohnehin nicht betont. Stattdessen stand die Funktion der Frauen als Arbeiterinnen im Mittelpunkt. Gefeiert wurde in der DDR der Internationale Frauentag am 8. März.