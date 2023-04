Ich habe eben rausgeschaut und eine Zigarette geraucht. Es war alles ganz okay, bis ich Mutti erzählte, was ich mal werden will. Ich glaube, dass ich nicht Lehrerin werden will, sondern Kunst studiere. Mutti hänselte mich, dass ich mich zusammenreißen und vernünftig sein sollte. Ich hätte ihr am liebsten eine runtergehauen.

Aus Gabi Lischkers Tagebuch