Literatur über die Ukraine

Weit weg ist die Ukraine nicht – Kiew und Berlin trennen nur gut 1300 Kilometer. Gefühlt ist die Entfernung aber wesentlich größer, und viele EU-Bürgerinnen und Bürger hätten bis zum 24. Februar dieses Jahres nicht viel über über das Nachbarland im Osten zu sagen gewusst, außer, dass die Ukraine zur Sowjetunion gehörte bis zu deren Auflösung. Wie es dazu kam und was davor lag, wissen die wenigsten.

Für Cineasten rückte die schwierige Beziehung zwischen der Ukraine und Russland durch Agnieszka Hollands Kinofilm "Gareth Jones" stärker ins Bewusstsein. Der Film thematisiert den Holodomor und dessen schreckliche Folgen im Winter 1932/33: das gezielte Aushungern der Menschen in der Ukraine durch die Getreidepolitik der Regierung in Moskau.

Das fehlende Hintergrundwissen über die Ukraine kann man sich aber schnell und mit Gewinn anlesen. Hier eine Auswahl an lohnenden Veröffentlichungen von Osteuropaexpertinnen und -experten, empfohlen von dem Literaturjournalisten Jörg Plath:

Die Texte in diesem Sonderheft der "Neuen Rundschau" sollen zum Verständnis der Situation beitragen. Warum hat der Westen den Einmarsch nicht kommen sehen? Wie war und wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland? Welche Auswirkungen wird der Krieg auf die Zivilgesellschaft haben? Welches Europa ist nun noch denkbar? Aber auch: Wie erleben die Menschen den Krieg, und zwar sowohl in der Ukraine als auch in Russland?