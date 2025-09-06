Tansania

Deutsche Kolonialgeschichte und Versuche sie aufzuarbeiten

161:18 Minuten
Schwarz-weiß-Foto zeigt deutsche Schutztruppen in einem Militärlager um 1914/15 im heutigen Tansania, damals Deutsch-Ostafrika
Aus deutschen Kolonien im heutigen Tansania wurden erbeutete Waffen und Kunstobjekte, aber auch menschliche Schädel von getöteten Chiefs nach Deutschland gebracht und befinden sich heute in völkerkundlichen und anthropologischen Sammlungen hierzuland © picture-alliance / akg-images / akg-images
Rack, Jochen |
Die Kolonisierung von Deutsch-Ostafrika bis 1918 war ein kriegerisches Verbrechen. Deutsche und tansanische Aktivisten bemühen sich heute um die Aufarbeitung und fordern die Rückgabe geraubter Objekte und menschlicher Gebeine.
