Klassenkampf auf der Leinwand

„The White Lotus“, „Triangle of Sadness“, „The Menu“ oder „Glass Onion“: Der reichen weißen Elite geht's an den Kragen. Satirisch und bitterböse wird aktuell in Serien- und Filmstoffen mit einer Klasse abgerechnet, die ihren Reichtum auf den Pfeilern des Kapitalismus aufgetürmt hat und von dort aus die Welt regiert, gedankenlos Ausbeutung fördert und nicht selten völlig den Bezug zum Leben verloren hat.