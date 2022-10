Neu im Kino: "Triangle of Sadness"

Schauplatz von Ruben Östlunds Film, der in Cannes die Goldene Palme gewann, ist eine Luxusjacht mit superreichen Passagieren. Am Bord befinden sich: ein einsamer Multimillionär, der sich für Gespräche mit einer Rolex bedankt, ein älteres britisches Ehepaar, das mit Granaten und Landminen handelt, „um Demokratie und Frieden in der Welt zu festigen“, ein junges Paar - er Model, sie Influencerin -, das über Geld und Rollenmuster streitet.