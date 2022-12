Lakonisch Elegant trifft 54books

Die Stimmung in unserem Rückblicksgespräch ist selbstverständlich gut. Viel besser, als sie in der Buchbranche aktuell ist. Das ist auch gar nicht so schwer, denn die Bestandsaufnahme nach und während diverser Weltkrisen für „das“ Buch ist ernüchternd: Die Zahlen sind schlecht, die Menschen geben in der Krise ihr Geld lieber anders aus als für Bücher, und Papier gibt’s auch nicht mehr genug. Wobei – warum lesen denn immer noch so viele nicht digital? Wäre das überhaupt eine Lösung?