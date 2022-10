Krise in der Literaturbranche

Verlage und der Buchhandel blicken mit Sorge auf Herbst und Winter. Der September sei der fünfte Monat mit Umsatzrückgängen in Folge gewesen, teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse mit.

In den ersten neun Monaten lag der Buchmarkt - über alle Vertriebswege hinweg - mit 1,4 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Im Vergleich mit dem gleichen Zeitraum vor Corona sind es zwei Prozent weniger.

Noch schlechter ist die Lage bei Buchhandlungen vor Ort: Der stationäre Sortimentsbuchhandel machte in den ersten neun Monaten 2022 im Vergleich zur Zeit vor Corona 8,7 Prozent weniger Umsatz. Im Vergleich zu 2021 legte er allerdings um 7,3 Prozent zu, was vor allem an den Ladenschließungen im Vorjahr liegt.