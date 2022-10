Lakonisch Elegant trifft 54books

Das Verführerische an sogenannter autofiktionaler Literatur – nämlich das Einsteigen in die Lebesrealitäten des Autors, der Autorin – scheint bei übermäßigem Konsum auch irgendwann das Anstrengende: Statt in der Literatur versinken zu können, trifft man auf Teile der Lebensgeschichte von Autorinnen und Autoren, und damit auf gesellschaftliche Realitäten.