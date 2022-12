Künstlerinnen und Künstler in der Krise

Eigentlich sollte der vergangene Sommer ein großes Aufatmen in der Kultur-Szene bringen. Nach zwei Jahren mit weitreichenden Beschränkungen für fast alle Kulturveranstaltungen sollten Künstlerinnen und Künstler wieder wie gewohnt auftreten und arbeiten können.

Es ist anders gekommen. Zum einen leiden natürlich auch Kulturschaffende unter der Inflation und den hohen Energiepreisen in Folge des Ukraine-Krieges. Zum anderen strömt das Publikum nicht wieder in gleicher Zahl in Säle und Konzerthäuser wie vor der Pandemie. Besonders weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler und kleinere Veranstaltungsorte bekommen das zu spüren.