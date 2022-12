Corona-Hilfsprogramm

Im Pandemiejahr 2020 drohten in vielen Bereichen in Deutschland die Lichter auszugehen - ganz besonders in der Kultur. Um sie vor dem freien Fall zu bewahren, legte der Bund eigene Förderprogramme für den Kulturbereich auf. Das prominenteste wurde Neustart Kultur - erst mit einer, dann mit zwei Milliarden Euro ausgestattet.

Über 100 Millionen Euro aus dem Topf von Neustart Kultur gingen an diese eher kleine Sparte. Zu den anderen Bereichen wird noch recherchiert, doch schon die ersten Ergebnisse des Teams haben eine Kontroverse ausgelöst. Der “Kulturpoltische Salon“ greift sie in dieser Sendung auf.

“Bei den Programmen für bildende Künstlerinnen und Künstler war diese Zusage-Quote signifikant niedriger, nämlich unter 20 Prozent. Und das war so der erste Befund, wo wir uns gedacht haben: 'Ist ja komisch. Da war also im Vergleich offenbar sehr viel mehr Geld da.'“

“Und dann haben wir uns angeguckt, welche Galerien gefördert wurden und sind sehr schnell darauf gestoßen, dass auch die absoluten Top-Galerien in Deutschland, die international unterwegs sind, die auf der Art Basel unterwegs sind, in Miami unterwegs sind, dass die auch alle daraus Beträge bekommen haben.“

Die Adressaten der Kritik am Vergabesystem der Fördergelder von Neustart Kultur seien nicht diejenigen, die das Geld bekommen hätten, sagt Max Kuball: “Weder die bildenden Künstlerinnen und Künstler, noch die Kunstvereine noch die Galerien. Die haben sich an die geltenden Richtlinien gehalten. Unser Adressat ist tatsächlich die Politik. Und zwar haben wir das Gefühl, dass diese Förderrichtlinien mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt wurden.“

Natürlich wisse er, warum. Doch trotzdem hätte man beim Galerieprogramm nachbessern können. Vor allem, als es ein Jahr später in die zweite Runde ging: “Man hätte sowas wie eine Bedarfsprüfung einziehen können, Mehrfachförderung ausschließen können. Aber es wurde eins zu eins noch einmal aufgelegt und da wurde an den Förderrichtlinien nichts verändert.“

“Im Moment arbeiten wir an dem Energiefonds, um die Kulturorte in die Lage zu versetzen, mit den höheren Kosten umzugehen. Da wird mir in den Sitzungen um die Ohren gehauen: ‘Schauen Sie sich doch diese Veröffentlichung an, wir brauchen mehr Bürokratie, es muss genauer werden, die Mittel dürfen nicht mehr so einfach vergeben werden.‘ Das ist im Moment das Ergebnis der Recherche von Deutschlandfunk Kultur.“