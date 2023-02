Künstliche Intelligenz

Wie ChatGPT wissenschaftliches Arbeiten verändert

07:22 Minuten Einige Studierende nutzen ChatGPT bereits und lassen sich Texte schreiben. Der Unibetrieb müsse sich darauf schnellstmöglich einstellen, fordert die Politologin Sabine Kropp. © picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst

Sabine Kropp im Gespräch mit Jana Münkel · 03. Februar 2023, 12:41 Uhr

ChatGPT schreibt derzeit Netzgeschichte, keine App wächst so schnell. Was der Chatbot kann, hat auch Einfluss auf das wissenschaftliche Arbeiten an Universitäten, sagt die Politologin Sabine Kropp. Plagiate seien nur noch schwer zu erkennen.