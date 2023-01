Chatbots in Suchmaschinen

Höchster Alarm bei Google. Die Angst vor ChatGPT ist in dem Unternehmen so groß, dass sogar die Gründer Sergey Brin und Larry Page, die sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatten, als Berater zurückgeholt wurden. Denn zwar besitzt der IT-Konzern auch eigene Chatbots, aber noch hat er Bedenken, sie öffentlich zu machen.

Google befindet sich also in einem „Innovator's Dilemma“: Die selbstentwickelte Technologie soll oder kann noch nicht verwertet werden. Jetzt wurde das Unternehmen aber von den Entwicklungen der Konkurrenz überrollt. Seine Strategie hat Google schon geändert und will mehr ins Risiko gehen. 20 neue Technologien sollen in der nächsten Zeit veröffentlicht werden.