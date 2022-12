Hype um ChatGPT

Es ist zum Beispiel möglich ChatGPT Matheaufgaben zu stellen, die das System falsch beantwortet. Denn so clever und relevant das Gesagte klingt: Es handelt sich nicht um ein intelligentes System, erklärt Benjamin Grewe , Professor für Neuroinformatik an der ETH Zürich. „Überleg dir, du würdest in einem Turm sitzen, mit einem Buch mit chinesischen Zeichen. Du würdest nur diese Zeichen lesen. Du würdest aufwachsen in diesem Turm und du hättest nichts anders gesehen. Dann könntest du vielleicht irgendwann, wenn ich dir drei Zeichen gebe, die wahrscheinlich weiterschreiben“, erklärt Grewe das Prinzip von ChatGPT.