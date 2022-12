Sprachprogramm ChatGPT

Wer hat sich nicht schon mal Gedanken über relationale Verträge im Zusammenhang mit Zulieferern des Autobauers Toyota gemacht? Wahrscheinlich keiner, außer einer Handvoll Management-Experten. Dennoch könnte so gut wie jeder heutzutage einen Aufsatz darüber schreiben – oder besser gesagt: schreiben lassen. Das hat der kanadische Management-Professor Kevin Bryan jüngst vorgeführt. Er stellte dem Sprachmodell ChatGPT ein paar Fragen. Das System spuckte seiner Meinung nach eine raffinierte Antwort zu diesem komplexen Thema aus.

Viele Hochschullehrer haben solche Erfahrungen gemacht. Ihr Urteil: Wir können Studenten keine Hausaufgaben mehr aufgeben. Das ist ein Problem, denn Zweck dieser Arbeiten sei auch, „durch wissenschaftliche Methoden, aufzuzeigen, wie man Wissen diskutiert, infrage stellt und uns sozusagen als Gesellschaft weiterbringt“.



Studenten lernen damit aber Gedanken zu formulieren, zu sortieren – überhaupt zu fassen. Mit ChatGPT können sie all das vortäuschen. Eine anonyme Studentin oder ein Student offenbarte jüngst in einer neuseeländischen Zeitschrift, solch ein System bereits für sich schreiben zu lassen. Die Noten hätten sich verbessert. Klar ist der erste Reflex, die Systeme zu verbieten oder ihre Macher zu zwingen, zufällige Fehler in die generierten Texte einzubauen, um Schummeleien auffliegen zu lassen. Es gibt zudem – noch unzuverlässige – technische Versuche, maschinengeschriebene Texte zu erkennen.