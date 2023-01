Koran und Frauenrechte

Ahmad Milad Karimi, geboren 1979 in Kabul, studierte Philosophie und Islamwissenschaft an der Universität Freiburg im Breisgau. Er ist Stellvertretender Leiter des Zentrums für Islamische Theologie und Professor für Kalām, islamische Philosophie und Mystik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2019 erhielt er den Voltaire-Preis für „Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz“ der Universität Potsdam.

© Daniel Biskup