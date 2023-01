Hilfe für Frauen in Afghanistan

Der Westen habe die Frauen in Afghanistan vergessen, sagt Antonia Rados, die seit mehr als 40 Jahren als TV-Journalistin aus Afghanistan berichtet. Sie hatte erst vor wenigen Tagen Bundesaußenministerin Anna-Lena Baerbock (Grüne) in einem Gastbeitrag in der "Süddeutschen Zeitung" mit dem Titel "Nach dem Abzug beginnt das Verdrängen" massiv kritisiert.