In der Praxis sieht das anders aus: Bislang ist es lediglich gelungen, eine relative Entkopplung zu erreichen, also den Umweltschaden und Ressourcenverbrauch pro Einheit des Wirtschaftswachstums zu senken. Und auch das nur in einigen wohlhabenden Ländern des Globalen Nordens und meist nur vorübergehend. Gebraucht wird aber eine absolute Entkopplung, also das Ausbleiben jeglicher zusätzlichen Umweltschäden für weiteres Wirtschaftswachstum. Denn die planetaren ökologischen Grenzen sind bereits erreicht. Und es müsste in allen Ländern der Welt gelingen – also auch in jenen Ländern des Globalen Südens, in die wir die schmutzige Produktion unserer importierten Konsumgüter ausgelagert haben.