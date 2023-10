Iranische Revolutionsgarde Was würde eine Aufnahme in die EU-Terrorliste bedeuten?

Die saisonale Lesart wurde durch das Auftreten einer zweiten Welle des „Arabischen Frühlings“ 2018/19 widerlegt – just in Staaten, die von der ersten Welle noch verschont blieben. Mit anderen Worten: Der saisonale Blick hat uns für den „langfristigen revolutionären Prozess“ blind gemacht. So verschwand die zweite Welle vom Radar unserer Aufmerksamkeit und lud unsere Politik zum business as usual mit den dortigen Potentaten ein.