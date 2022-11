Aufstand gegen die Mullahs

In einer Petition Kulturschaffender haben Künstlerinnen und Künstler in Deutschland ihre Forderungen an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis '90/Die Grünen) formuliert, wie die iranische Opposition ihrer Meinung nach politisch unterstützt werden solle. Siba Shakib zählt zu den Erstunterzeichnern.