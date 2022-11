Freiheit und Widerstand

Die Philosophin und Kulturtheoretikerin Iris Därmann spricht von Körperpolitik und erinnert an das Niederknien der Sportstars bei der Black-Lives-Matter-Bewegung. Im Iran sei es so, dass sich die Repressionen des Regimes explizit gegen den weiblichen Körper richten würden. So werde der Körper auch zum Mittel des Widerstands, teilweise des letzten und einzigen.