Filmschaffende im Iran

Ein Interview zu geben, sei das Mindeste, was er tun kann, sagt Tahernezhad, angesichts dessen, dass so viele andere im Gefängnis sitzen. Trotz allem will er im Land bleiben, um an dem, was gerade passiert, mitzuwirken – so wie viele andere iranische Filmschaffende. Am 28. November hat sich offiziell der Iranische Unabhängige Filmverband gegründet.